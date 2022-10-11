Суспільство

Коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня

11 Жовтня 2022 21:42
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британія, чарльз

Коронація короля Великобританії Чарльза ІІІ відбудеться у суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні під керівництвом архієпископа Кентерберійського.

Згідно з протоколом, під час церемонії буде короновано короля Чарльза III разом з королевою-консортом. Традиційно день коронації у Великій Британії планують оголосити вихідним днем.

Раніше також Чарльз III оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Уельським. Тепер він стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті короля. Король упевнений, що новий принц Уельський і надалі очолюватиме дискусії у Британії і націлюватиме увагу туди, де потрібна допомога.


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