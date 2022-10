Коронація Чарльза ІІІ відбудеться 6 травня

Коронація короля Великобританії Чарльза ІІІ відбудеться у суботу, 6 травня 2023 року, у Вестмінстерському абатстві в Лондоні під керівництвом архієпископа Кентерберійського.

Згідно з протоколом, під час церемонії буде короновано короля Чарльза III разом з королевою-консортом. Традиційно день коронації у Великій Британії планують оголосити вихідним днем.

Раніше також Чарльз III оголосив сина Вільяма, герцога Кембриджського, принцом Уельським. Тепер він стане першим спадкоємцем британського престолу після смерті короля. Король упевнений, що новий принц Уельський і надалі очолюватиме дискусії у Британії і націлюватиме увагу туди, де потрібна допомога.

The Coronation of His Majesty The King will take place on Saturday 6 May 2023 at Westminster Abbey.



The Ceremony will see His Majesty King Charles III crowned alongside The Queen Consort.