Історичний успіх: удар по стратегічним ракетоносцям РФ врятував Україну від ракетного залпу трьох літаків

З повідомлень у соцмережах та медіа можна зробити висновки щодо ударів по аівіабазам стратегічних ракетоносців ЗС РФ на авіабазах “Енгельс-1” та “Дягілево”, і наскільки ефективною та продуманою була операція Збройних сил України.

1. Значення: Вперше у війні однією атакою безпілотників частково зірвана стратегічна операція ЗС РФ;

Вперше в історії літаки стратегічної авіації ядерної держави уражені прямо на базі;

Вперше після Другої світової війни бойові літальні апарати непоміченими проникли у центральну Росію та завдали точний удар по російській армії.

2. Результати: Судячи з фотографії ракетоносця Ту-22М3 в “Дягілево”, саме цей літак мав виконувати удар по Україні – на фото чітко видно підвішену крилату ракету Х-22. Очевидно, не одна така ракета мала запускатись з цього літака, але ЗСУ вдарили на випередження. Міноборони РФ підтвердило ураження ще двох ракетоносців, очевидно, типу Ту-95МС на аівабазі “Енгельс-1”. Даних про ушкодження та втрати нема, але усі ці літаки не змогли взяти участь у ракетній атаці на Україну, таким чином, у критичний момент залп росіян було зменшено як мінімум на 6-12 крилатих ракет. Через програмування політного завдання швидко перевішати ракети з одного літака на інший неможливо. Тобто удар безпілотників став успішним- менша кількість ракет у залпі суттєво підвищила ефективність роботи нашої ППО. В розвиток цього удару невідомий безпілотник вранці 6 грудня завдав удар по складу пального на авіабазі “Курск”, російська ППО знову не спрацювала, і пожежу не можуть загасити багато годин.

3. Втрати ЗС РФ: Ту-22М3 зазнав серйозного ушкодження, став непридатним для вильотів та потребує капітального ремонту і заміни хвостової частини. Знищена машина – це аеродромний пусковий агрегат АПА-80, мобільна станція живлення.

У результаті удару у “Дягілево” Міноборони РФ було змушено визнати втрати авіаційного персоналу, який готував ракетоносець до вильоту – визнано як мінімум 3 загиблих та 4 поранених, їх імена та прізвища оприлюднені та підтверджуються повідомленнями у соцмережах.

4. Технологічний успіх: База “Дягілево” знаходиться у 500 км від України, база “Енгельс-1” – приблизно в 700 км. Це не перший випадок атаки безпілотниками: 7 жовтня невідомий безпілотник атакував стратегічні ракетоносці Ту-22М3 на авіабазі “Шайковка” у 200 км від кордонів з Україною. Була інформація про пошкодження двох Ту-22М3, але космічні знімки це не підтвердили. Проте росіяни перемістили свої Ту-22М3 подалі від кордонів з Україною – в “Дягілево”. За повідомленням росян, для удару застосовані переобладнані реактивні безпілотні розвідники Ту-141 або Ту-143 виробництва СРСР, які розроблені у 70-х роках та випускались до 1989-го. Свідчень цьому росіяни поки що не оприлюднили. Очевидно, що невідомі безпілотники стали саморобною зброєю, виготовленою в Україні, що є серйзоним технологічним успіхом.

5. Провал російської ППО: Невідомі безпілотники не були помічені та перехоплені російською системою протиповітряної оборони. Судячи з ураження авіаційного персоналу біля літака, на базі “Дягілево” не було попредження про атаку, військові не змогли врятуватись. Це говорить про те, що переважна кількість російських зенітно-ракетних комплексів та радарів ППО зосереджені на фронті та несуть там значні втрати, тому у росіян не вистачає сил і вони не спроможні побудувати щильну оборону навіть своїх стратегічних об’єктів. Особливо вражає, що на базі стратегічної авіації РФ навіть не побудовано забору, а для захисту ракетоносця не побудовано ні ангарів ні капонірів, і літаки захищає барикада з шин як у нас на Майдані (це диво добре помітно на фотографії під крилом).

6. Розвідка та застосування: Очевидно, що розвідка України та НАТО заздалегідь отримала інформацію про підготовку до атаки ракетоносців, про час та місце старту, точні координати розташування літаків, на які були підвішені крилаті ракети. ЗСУ вдарили зранку на випередження масованої ракетної атаки, яка відбулась увечері. Планування маршруту заходу на ціль та обрання часу в цій операції виявилось абсолютно вірним, і дозволило досягнути раптовості і виконати завдання. Цей позитивний досвід планувальників треба відзначити.

7. Чи призначать у РФ когось винним? Очевидно, ні. Після того, як 18-річний пілот Матіас Руст непоміченим пролетів скрізь усю ППО СРСР у 1987-му році та приземлився на Червоній площі, було звільнено та засуджено близько 200 генералів та офіцерів ЗС СРСР. Подав у відставку міністр оборони Соколов, командувач військ ППО, командувач армії, корпусу, дивізї та бригади ППО. Але Росія – це не СРСР. Кланово-мафіозні стосунки тут набагато глибші, міністр оборони Шойгу – особистий друг господаря РФ Путіна, а командувач Повітряно-космічними силами, у склад яких включені війська ППО генерал Суровікін одночасно командує війною проти України, і користується підтримкою путінських мафіозних ватажків Кадирова та Пригожина. Тому ніяких покарань не буде, хоча цей удар безпілотника був не першим.

8. Політичний та інформаційний вплив: Україна показала усьому світу, що незважаючи на перевагу Росії у кілька порядків у кількості людей та бойової техніки, ЗСУ здатні знаходити імпровізовані та неочікувані методи знищення російських окупантів. Удар по стратегічним ракетоносцям показує наскільки вразливі російські ядерні сили, і наскільки послабшала оборона РФ, яка змушена кинути усі сили для захоплення України. Це велика моральна перемога та урок для подальших дій.

Слава ЗСУ!

Головний редактор Цензор.НЕТ, журналіст Юрій Бутусов