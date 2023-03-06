Суспільство

Імовірність ракетних ударів максимально висока, – ОК “Південь”

6 Березня 2023 14:12
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війна

Російські війська наразі “поставили на паузу” масовані ракетні атаки по Україні. Але ймовірність ударів все ж залишається високою через наявність ракетоносіїв ворога на бойовому чергуванні в Чорному морі.

Про це повідомляє ОК “Південь”.

За даними командування, корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на ракетобезпечній для себе відстані від контрольованого Україною берега.

“Серед 15 кораблів, залишаються три ракетоносії, 2 з яких підводні. Загальна кількість “Калібрів” – до 16″, – йдеться в повідомленні.

При цьому ворог продовжує повітряну розвідку, та пошуки нової тактики підвищення результативності застосування ракетних ударів.

“Поставивши на паузу” масовані ракетні атаки, час від часу задіює авіацію і ракети повітряного базування, групи дронів-камікадзе, а також наземне озброєння типу берегових чи оперативно-тактичних ракетних комплексів або ЗРК С-300 по прифронтових територіях в зонах досягання”, – звертають увагу військові.

Тож, як зазначили в ОК “Південь”, готовність ракетоносіїв в морі свідчить, що вірогідність атак максимально висока.


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