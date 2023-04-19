Суспільство

Губернатор Брянщини звинуватив ЗСУ в атаці дроном на військкомат

19 Квітня 2023 07:35
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росія

Російський чиновник запевняє, що ЗСУ за допомогою безпілотника атакували будівлю військкомату міського округу Новозибків.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За його словами, постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби.

Ще раніше сьогодні, 18 квітня, Богомаз заявив, що ЗСУ здійснили обстріл села Курковичі Стародубського муніципального округу:

“Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, господарську споруду, легковий автомобіль. Оперативні служби працюють на місці”.


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