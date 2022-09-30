Голова “Укрпошти” визнав територію Кремля власністю компанії

В Україні тролять Путіна, який визнав “незалежність” окупованих Херсонської та Запорізької областей. Ігор Смілянський підписав власний “наказ” про відкриття поштового відділення в Кремлі.

Генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський підписав жартівливий наказ щодо визнання території Кремля власністю українського поштового оператора. Так глава компанії відреагував на новини про те, що президент РФ Володимир Путін уночі визнав “незалежність” частково окупованих росіянами Херсонської та Запорізької областей.

“Ну, якщо сьогодні день прикольних наказів, то я свій теж підписав”, — прокоментував глава “Укрпошти”.

У “наказі”, зокрема, наголошується, що “відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права” Смілянський визнає принцип рівних прав і права на самовизначення раніше не відомого “народу Кремля”, який “закріплений у Статуті ООН”.