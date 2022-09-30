Суспільство

Голова “Укрпошти” визнав територію Кремля власністю компанії

30 Вересня 2022 15:23
102

В Україні тролять Путіна, який визнав “незалежність” окупованих Херсонської та Запорізької областей. Ігор Смілянський підписав власний “наказ” про відкриття поштового відділення в Кремлі.

Генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський підписав жартівливий наказ щодо визнання території Кремля власністю українського поштового оператора. Так глава компанії відреагував на новини про те, що президент РФ Володимир Путін уночі визнав “незалежність” частково окупованих росіянами Херсонської та Запорізької областей.

“Ну, якщо сьогодні день прикольних наказів, то я свій теж підписав”, — прокоментував глава “Укрпошти”.

У “наказі”, зокрема, наголошується, що “відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права” Смілянський визнає принцип рівних прав і права на самовизначення раніше не відомого “народу Кремля”, який “закріплений у Статуті ООН”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
усі думки
ТОП-новини
30 Вересня 2022 17:11
53

Україна подає заявку на вступ до НАТО
30 Вересня 2022 17:20
30

Україна готова до діалогу з РФ, але не з Путіним, – Зеленський
30 Вересня 2022 16:42
129

Відбулося засідання РНБО: перші подробиці
30 Вересня 2022 15:43
176

Путін оголосив анексію окупованих територій і закликав Київ до переговорів
30 Вересня 2022 14:14
142

НБУ заборонив перекази на картки іноземних банків
Останні новини
усі новини