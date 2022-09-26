Суспільство

Харківський бабак-віщун Тимко пережив окупацію

26 Вересня 2022 20:52
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Під час вересневого контрнаступу Збройних Сил України з-під окупації було звільнене село Нестерівка, де живе бабак-віщун Тимко.

Видання Суспільне поцікавилось в Харківському університеті імені Каразіна про його долю. Як з’ясувалося, тварина вижила.

“Всі наші бабаки живі і здорові. Все гаразд. Доглядали пильно. Вони отримували все необхідне”, — розказав завідувач лабораторії “Східні степи” біологічного факультету ХНУ Володимир Грубник.

В окупації з бабаками були двоє наглядачів, працівники лабораторії. Бабаки весь цей час жили в клітках і не голодували, торік восени їм закупили близько тонни корму.

“У Тимка все гаразд, він вже готується відпочивати”, — розказав Грубник.

Він сподівається, що у лютому бабак зробить “передбачення” весни на біостанції, як і кожну зиму до повномасштабного російського вторгнення.


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