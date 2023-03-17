Харчі для ЗСУ: “Схеми” отримали ще сім таємних контрактів із підрядниками

Журналісти Схем отримали всі вісім контрактів на харчування армії, які Міністерство оборони України уклало з приватними фірмами у грудні 2022 року. Вони з’ясували, що після скандалу з закупівлями більшість постачальників знизили вартість у каталозі на продукти для ЗСУ, але багато з ключових позицій досі завищені.

Про це йдеться в розслідуванні Схем.

Сім контрактів Міноборони уклало з приватними підрядниками на загальну суму майже 29 мільярдів гривень. Журналісти порівняли ціни з оновленими додатками до контрактів, які переуклали після скандалу із завищеною вартістю на продукти для армії.

Вони з’ясували, що «дорогою» у військові частини вартість продуктів для армії часто зростає удвічі-тричі, порівняно із закупівельними та ринковими цінами.

Так, маржа для приватних фірм за «ходовими» позиціями на багатомільярдних контрактах може становити від 30 до 70%. З восьми фірм, які годуватимуть українську армію, відомі назви тільки двох — Актив Компані та Гарна страва.

Наприклад, для картоплі у грудневих контрактах постачальники заклали ціну від 17,7 грн до 27 грн за кілограм. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, а деякі так і залишили — 17,7 грн/кг.

За даними Схем, самі ж постачальники у грудні-січні закуповували картоплю за ціною від 7,6 до 10,8 грн за кілограм. Тобто «маржинальність» на найпопулярнішому продукті зберігається на рівні 40−50% навіть після зниження цін.

Яблука за одним із контрактом мали постачати за 51 гривню за кіло, хоча ринкові ціни на цей продукт нині в середньому становлять приблизно 20 грн/кг. Закупівельна ціна протягом листопада-лютого становила для 15 грн/кг. Інші постачальники також закуповують яблука по 15−16 гривень за кілограм, але перепродають військовим у середньому майже вдвічі дорожче — по 25−28 грн за кіло, з’ясували журналісти.

Капусту для армії навіть після зниження цін продають армії по 16,2—26,2 грн за кг, хоча самі постачальники купували її по 8,5—14,4 грн. За даними журналістів, один із постачальників також хотів постачати армії свіжі огірки за 144 грн/кг, хоча сам у той період закуповував їх у середньому за 72 грн/кг.

Яйця постачальники закуповують за ціною від 5,4 до 6,3 грн за штуку, а продають по 8−9 грн.

Усі розрахунки у цьому розслідуванні Схем виконані із врахуванням податку на додану вартість.

У Міноборони журналістам заявили, що розголошення назв підрядників відомства без їхньої згоди «створює загрози національній безпеці України». Щодо вартості там наголосили: ціна постачальників на «послугу з харчування» містить і додаткові ризики. Також у Міноборони не виключають, що після роботи Міжвідомчої робочої групи, можуть перейти на іншу модель організації харчування у ЗСУ.