Десяток танків, гелікоптер і 19 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 10 танків, гелікоптер і 19 артсистем ворога.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4254 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,
- артилерійських систем – 4996 (+19) од,
- РСЗВ – 709 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 468 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 312 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4) од,
- крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,
- спеціальної техніки ‒ 737 (+2) од.