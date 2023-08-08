Суспільство

Десяток танків, гелікоптер і 19 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

8 Серпня 2023 08:04
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війна

За минулу добу українські захисники знищили ще 560 загарбників, 10 танків, гелікоптер і 19 артсистем ворога.

Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 250800 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4254 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8278 (+8) од,
  • артилерійських систем – 4996 (+19) од,
  • РСЗВ – 709 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 468 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 312 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4158 (+4) од,
  • крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7460 (+9) од,
  • спеціальної техніки ‒ 737 (+2) од.

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