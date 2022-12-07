Для автоматизації поливу городу необхідно передбачити такі елементи:

Перший та вагомий елемент грамотно організованої системи поливу – це накопичувальний бак. Для високоякісного поливу 6 соток потрібно близько 2м3 води в один цикл поливу, а у «дощувачів» є вимоги по натиску, щоб вони справно працювали і видавали 3-15 л/хв., але про них пізніше.

Після того, як визначимося з ємністю, її слід заповнити з нашого джерела. Таким чином, з однієї з верхніх сторін бака надходитиме вода. Усередині на кінці труби буде розміщений поплавець, який у міру спустошення бака включатиме подачу і наповнюватиме її до верхнього рівня.

Наступним етапом буде підключення насоса, що подає воду безпосередньо на полив. Тут, можливо, оптимальним буде багатоступінчастий поверхневий насос Pedrollo FCRm 200/5X. Він має бути підключений у нижній частині ємності і, бажано, через кран, для спрощення його подальшого обслуговування, не спустошуючи бак.

Після насоса слід так звана «обв’язка», що є набором з фільтра, вузла продування і труб зі з’єднувачами. У самого насоса з’являється своя пускова автоматика (прес-контроль). Рухаючись від блоку управління, «обв’язування» має певну послідовність, що складається з крана, вузла продування, фільтра, зворотного клапана. Далі труба йде під землю і подається вода до системи поливу.

Система поливу влаштована так. Це магістральна труба, де постійно під тиском є вода. Ця труба через різні перехідники та трійники упирається в електромагнітні клапани (автоматичні крани). Вони відкривають і закривають подачу води та розміщені під землею у спеціальних клапанних боксах (коробах), з підведеними до них кабелями. При цьому регламентує відкриття та закриття клапанів контролер (пульт управління). Програмується він на певний час та дні тижня по кожній лінії поливу. Після цього електромагнітного клапана йде підключення труб, що подають на дощувачі. Форма трубопроводу даного підключення є деяким розгалуженням ліній, де через певні з’єднання безпосередньо монтуються самі дощувачі, які через свої форсунки розбризкують воду. Дана система є трубопровід 32-го або 40-го діаметра, може і 25-й все, залежить від площі і типу поливу, чи то дощове зрошення, туман як вид дощування, а може краплинний. Методи різні та розраховані вони на різні завдання.

Дощування чи краплинний полив? Цим питанням рано чи пізно задається будь-який король садово-городнього мистецтва.

Дощування є мережею зі спринклерів, пристроїв типу туман або пістолетів для зрошення. Воно зволожить і землю, і повітря, тому підійде рослинам, що люблять вологу атмосферу. Але дощувати можна лише вранці.

Крапельна система – оптимальне рішення для городу та фермерського господарства. По шлангу з дірочками йде вода, і кожній рослині під корінь по крапельці сочиться цілюща волога, залишаючи листя сухим. Цей метод є оптимальним для культур, які люблять малу вологість і працює він при слабкому натиску, що добре економить ресурс.

Загалом, якщо мова про газони, то дощування – це оптимально, а от на невеликому городі без краплинної мережі вам не обійтись. Якщо на ділянці є газони, квіти та овочі, то бажано передбачити пару видів поливу.

До кожної культури є індивідуальний підхід щодо зволоження коріння та листя, а отже, лише дотримання такого кодексу обіцяє гідний урожай.