Смоленський авіаційний завод атакували безпілотники ГУР — ЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони за допомогою безпілотників атакувало Смоленський авіаційний завод у Росії в ніч на 27 листопада.

Про це NV повідомило джерело у ГУР.

За словами співрозмовника, це була «результативна операція».

Раніше російські ЗМІ повідомляли про атаку на Смоленську область. За їхніми даними, в бік авіаційного заводу летіло як мінімум два дрони.

В РФ заявляли про нібито «знищення всіх дронів». Водночас повідомлялося, що один безпілотник все-таки впав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Через це було пошкоджено дах та балку перекриття. Про постраждалих не повідомлялося.