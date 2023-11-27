Смоленський авіаційний завод атакували безпілотники ГУР — ЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони за допомогою безпілотників атакувало Смоленський авіаційний завод у Росії в ніч на 27 листопада.
Про це NV повідомило джерело у ГУР.
За словами співрозмовника, це була «результативна операція».
Раніше російські ЗМІ повідомляли про атаку на Смоленську область. За їхніми даними, в бік авіаційного заводу летіло як мінімум два дрони.
В РФ заявляли про нібито «знищення всіх дронів». Водночас повідомлялося, що один безпілотник все-таки впав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Через це було пошкоджено дах та балку перекриття. Про постраждалих не повідомлялося.