Суспільство

Смоленський авіаційний завод атакували безпілотники ГУР — ЗМІ

27 Листопада 2023 16:05
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гур

Головне управління розвідки Міністерства оборони за допомогою безпілотників атакувало Смоленський авіаційний завод у Росії в ніч на 27 листопада.

Про це NV повідомило джерело у ГУР.

За словами співрозмовника, це була «результативна операція».

Раніше російські ЗМІ повідомляли про атаку на Смоленську область. За їхніми даними, в бік авіаційного заводу летіло як мінімум два дрони.

В РФ заявляли про нібито «знищення всіх дронів». Водночас повідомлялося, що один безпілотник все-таки впав на дах одного з цехів заводу та вибухнув. Через це було пошкоджено дах та балку перекриття. Про постраждалих не повідомлялося.


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