Слідство по справі нардепки Марченко завершено – САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство у справі щодо отримання народним депутатом Людмилою Марченко та її помічницею 11,3 тисячі доларів США за перетин кордону.

Про це повідомляє пресслужба САП.

“31 жовтня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України та її помічника, підозрюваних у зловживанні впливом, тобто у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Детективами НАБУ за дорученням прокурора САП відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення”.

Раніше в межах досудового розслідування слідчі встановили, що депутат спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до інформаційної системи “Шлях”.

На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону, зазначає САП.