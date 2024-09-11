Британський телеканал Sky News опублікував супутниковий знімок судна, яке доставило іранські ракети в РФ.

Це сталося всього через день після того, як США заявили, що російські військові отримали партії іранських балістичних ракет Fatah-360, повідомляє телеканал.

Українське джерело повідомило Sky News, що судно Port Olya 3 доставило близько 220 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море в Росію. За словами джерела, судно прибуло в російський порт 4 вересня.

За словами українського джерела, передбачається, що іранські ракети будуть відправлені на військовий полігон під назвою Ашулук для проведення випробувань і подальшої підготовки перед використанням на полі бою.

Стрільба Fath-360 під час військових навчань. 2022 рік. Іран / Фото: Fars Media Corporation

Іранські ракети класу “земля-земля” малої дальності Fаth-360 мають діаметр 300 мм, її вага – 850-1100 кілограмів.

Її бойова частина становить 150 кілограмів, заявлений радіус дії становить 75-120 кілометрів.

Пускові Fath-360 можуть бути розташовані на базі колісної вантажівки, яку можуть замаскувати під цивільну машину. Також припускають, що нова іранська ракетна система зможе використовувати російські супутникову навігаційну систему ГЛОНАСС.