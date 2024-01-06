Складні погодні умови очікуються на більшій частині України

У південній частині України 7 січня без опадів, удень дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, у Криму до 16° тепла; вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий сніг; температура протягом доби 7-12° морозу, у Чернігівській та Сумській областях місцями 15-20° морозу.

На решті території складні погодні умови: дощ та мокрий сніг (вдень у більшості центральних та Донецькій областях опади), ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовина. Температура вночі та вдень від 1° тепла до 4° морозу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у західних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

На дорогах, окрім півдня, ожеледиця.

У Києві 7 січня місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 8-10 ° морозу.

8 січня у південній частині України сильний дощ із переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, температура вночі та вдень 0-5° морозу; у східних та центральних областях сильний сніг, температура вночі та вдень 7-12° морозу (вночі у Харківській області до 16° морозу); у західних областях помірний, у північній частині місцями невеликий сніг, температура вночі 11-16°, вдень 8-13° морозу.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви 15-20 м/с, завірюхи.

На Чернігівщині та Сумщині без опадів, температура вночі 20-25°, вдень 13-18° морозу.

У Києві 8 січня місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 9-11° морозу.