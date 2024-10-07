Кримінал

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці: є поранені
7 Жовтня 2024 13:24
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донецька область, обстріл
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Внаслідок російського авіаудару у Костянтинівці Донецької області було поранено чотирьох цивільних.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

7 жовтня армія армія рф завдала чергового авіаудару по місту Костянтинівка. Попередньо, ворог атакував населений пункт “КАБ-250” з УМПК.

В зоні ураження опинилась територія приватного підприємства, де зазнали тілесних ушкоджень четверо робітників – двоє чоловіків 41 і 55 років та 55 і 61-річна жінки.

Вибуховою хвилею також пошкоджено фасади житлових будинків і автотранспорт.


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