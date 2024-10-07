Окупанти здійснили авіаційний удар по Херсону, є поранені

7 жовтня близько 10:40 армія рф здійснила авіаційний удар по Херсону, в результаті чого було травмовано 8 людей, двоє з них – діти 3 і 5 років.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

«Після 10.00 російські окупаційні війська завдали по Херсону авіаційного удару», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що два КАБи влучили у прибережній зоні Центрального району, два – у північній частині.

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.