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Окупанти здійснили авіаційний удар по Херсону, є поранені
7 Жовтня 2024 12:53
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обстріл, херсон
Ілюстративне фото / ДСНС

7 жовтня близько 10:40 армія рф здійснила авіаційний удар по Херсону, в результаті чого було травмовано 8 людей, двоє з них – діти 3 і 5 років.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

«Після 10.00 російські окупаційні війська завдали по Херсону авіаційного удару», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що два КАБи влучили у прибережній зоні Центрального району, два – у північній частині. 

Як повідомляє Херсонська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. 


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