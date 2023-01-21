Скандал з розкраданням у Міноборони: в ОП відреагували

Журналісти заявили, що Міноборони закупляє продукти для військових за у рази завищеними цінами. Через скандал керівництво відомства вже викликали у Раду.

“Дзеркало тижня” оприлюднило угоду, яку уклали у Міноборони України. Мовиться про харчування для військових, які перебувають у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Журналісти наголосили: захисники перебувають далеко від лінії зіткнення. Апелювати до того, що доставлення на “нуль” може зробити будь-яку закупівлю суттєво дорожчою, не вдасться.

Угода датована 23 грудня 2022 року, і її вартість становить 13,16 мільярда гривень.

Журналісти порівняли ціни, за якими продукти закупляє Міноборони, цінами у столичних супермаркетах. Навіть роздрібні, а не гуртові ціни у Києві – суттєво дешевші.

Наприклад, Міноборони закупляє:

куряче яйце по 17 гривень за штуку;

картоплю по 22 гривні за кілограм;

цибулю по 42 гривні за кілограм.

Контракт на понад 13 мільярдів Міноборони України уклало з ТОВ “Актив компані”. Цікаво, що фірма має статутний капітал у тисячу гривень. Ба більше, ще у 2021 році податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ. Причина – ненадання декларацій та те, що поставок не було.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк анонсував перевірку інформації про можливу закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Якщо факти підтвердяться, винні будуть покарані.

Про радник голови ОП повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, сьогодні на цю тему відбувається “спілкування на різних рівнях”.

“Сьогодні пройдемо певні етапи до аудиту, аудит і будемо розуміти, чи там точно є завищення. Якщо воно є, то відповідальні особи мають понести дуже суворе покарання. Я думаю, що так і буде, бо не можна допустити, коли під час війни люди відверто знущаються з суспільства”, – розповів Подоляк.

Він додав, що під час війни є й мародери, а не лише герої. Радник ОП при цьому наголосив, що все має відбуватися за процедурою.

“Ми маємо провести аудит. Якщо це відповідає дійсності – знайти людей, які підписували на 13 мільярдів контракти, чітко встановити це і провести розслідування. І потім з цими людьми конкретно розібратися”, – зазначив Подоляк.