Сім нових “схем для ухилянтів”: СБУ та Нацполіція накрили ділків по всій Україні

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили ще сім нових схем ухилення від мобілізації у західних, центральних та південних регіонах країни. Правоохоронці затримали десятьох організаторів, які продавали підроблені довідки або нелегально переправляли військовозобов’язаних за кордон. Вартість «послуг» коливалася від 2 до 12 тисяч доларів.

На Одещині заблоковано одразу чотири оборудки: шестеро місцевих мешканців переправляли ухилянтів через «зеленку» до Придністров’я, використовуючи для конспірації військову форму або ховаючи людей у багажниках авто. Також затримали 27-річного одесита, який на власному комп’ютері підробляв медичні довідки з «важкими діагнозами».

У Черкаській області правоохоронці викрили 50-річного адміністратора Telegram-каналу, що поширював маршрути мобільних груп ТЦК.

На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала двох посадовців місцевого ТЦК, які возили призовників до кордону з ЄС і допомагали обходити його через ліси.

У Тернополі спіймали працівника комунального підприємства, який через свої зв’язки у ТЦК «знімав» ухилянтів з розшуку.

Затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями ККУ, зокрема за незаконне переправлення осіб через державний кордон та зловживання впливом. Усіх фігурантів взято під варту, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва прокуратур Одеської, Черкаської та Тернопільської областей, а також Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.