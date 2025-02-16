Швидкий пошук майстрів на онлайн сервісі Мастер911

Як швидко знайти кваліфікованого майстра з ремонту різних видів побутової техніки у своєму місті? Сьогодні такий пошук був максимально спрощений завдяки онлайн сервісу master911.ua, на якому зібрані найдосвідченіші майстри різної спеціалізації та кваліфікації.

На вибір клієнтам представлено понад 700 видів послуг, які пропонують професіонали з виїздом додому. В результаті нема потреби самостійно відвозити зламану техніку у сервіс, витрачаючи гроші, час та сили на організацію її доставки. Майстер приїжджає у вказаний клієнтом день та час з метою виконання діагностики та подальшого ремонту.

Послуги майстрів на онлайн сервісі: яких майстрів можна викликати додому?

Великий вибір послуг на сервісі дозволяє клієнтам знайти кваліфікованого майстра з вузькою спеціалізацією для вирішення конкретного завдання.

Серед таких майстрів можна викликати:

Сантехніка. Допоможе впоратися із засміченнями в каналізаційних системах, виконає заміну/розведення труб (каналізаційних, водопровідних), виконає демонтаж/монтаж радіаторів, труб у системі опалення, а також встановлення різноманітних видів сантехніки (унітази та біде, змішувачі, ванни та душові кабіни, водонагрівальна техніка).

Електрика. Цей майстер допоможе повісити та під’єднати освітлювальні прилади у приміщенні та на вулиці, встановити розетки та вимикачі, виконає заміну проводки, заземлення електроприладів та інше.

Майстра з ремонту газового устаткування. Виконує підключення газових плит та колонок, монтаж/ремонт/демонтаж газових котлів, допоможе відшукати та оперативно усунути витік газу.

Електронника. Цей спеціаліст відповідає за безперебійну роботу, технічну експлуатацію різноманітних видів електронного обладнання.

Причому сервіс пропонує можливість відшукати майстрів за містами та цінами на послуги, порівнюючи між собою відразу кілька актуальних пропозицій.

Як працює кожен з майстрів?

Попри конкретну спеціалізацію майстра, відзначають стандартну робочу схему, якої дотримується кожен з фахівців.

Відразу після приїзду майстер приступає до ретельної діагностики техніки – візуальної та із застосуванням відповідного набору інструментів, приладів. Це допоможе дізнатися точну причину поломки, розібратися з методами її усунення. Якщо потрібно замінити певні деталі, майстер погоджує з клієнтом терміни доставки цих деталей, а також їх вартість (вартість комплектуючих не входить у вартість послуги ремонту та розраховується окремо).

Якщо клієнт погоджується з усіма зауваженнями майстра, останній розпочинає ремонт техніки, устаткування. Після завершення всіх запланованих робіт спеціаліст виконує перевірку працездатності техніки у присутності клієнта. Потім будуть надані офіційні гарантії на виконані роботи.

Залежно від особливостей конструкції, функціоналу конкретного обладнання, умови та етапи ремонту можуть трохи відрізнятися.