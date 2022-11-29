Техно

Шмигаль збирається кожен “Пункт незламності” забезпечити старлінком

29 Листопада 2022 20:21
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пункт незламності

Уряд веде перемовини про можливість придбання нової великої партії з тисяч систем Starlink для України. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми затвердили необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій», — цитує очільника Уряду прес-служба Кабміну.

Шмигаль нагадав, що минулого тижня за ініціативи Президента України по всій країні запрацювали «Пункти незламності». Майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій: «У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити старлінком».

За словами Прем’єр-міністра, подібні пункти відкрив і відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях. Місцева влада також активно долучається до організацій таких місць.


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