Шмигаль заявив про схвалення урядом Матриці реформ 

“Матриця реформ” — план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів.

Про це у вівторок, 4 червня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду пояснив, що ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету.

За словами Шмигаля, на 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ, сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.

У “Матрицю реформ” закладені наступні пріоритети:

Макроекономічні політики — база для відновлення економіки та нашої фінансової стійкості.

Інституційні зміни, що передбачають антикорупційну політику, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей державних та регіональних інституцій.

Структурні реформи. Це політики, пов’язані з людським капіталом, заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища. Це реформи у ключових секторах економіки.