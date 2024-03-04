Шмигаль назвав головні завдання Кабміну на 2024 рік

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль окреслив основні завдання для України у цьому році. За словами прем’єра – це забезпечення безпеки та оборони, забезпечення економічної стабільності та проведення реформ на шляху до Європейського Союзу та відновлення України.

Про це Шмигаль заявив під час пресконференції з нагоди 4 років роботи Уряду.

Забезпечення сектору безпеки та оборони

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український бізнес здатен виготовляти понад 1 млн дронів на рік.

“Щодо посилення обороноздатності. Цього року ми зробили, вже в 2024 році ми зробили важливі кроки щодо посилення власного виробництва. Президент Зеленський ставив завдання 1 млн дронів. Ми розуміємо, що наш бізнес і ринок в Україні вже готові виробляти більше, ніж 1 млн дронів”, – сказав він.

За словами Шмигаля, виділено додаткові кошти в бюджеті – близько 40 млрд грн на організацію виробництва.

“Більше 40 млрд виділили на закупівлю дронів і будемо продовжувати виділяти ці кошти. Зараз доволі значні кошти виділяємо для закупівель в українських виробників. Завдання стоїть 50% коштів, які виділяються на закупівлю озброєння та військової техніки, використовувати власне в Україні і контрактувати українських виробників”, – додав він.

Уряд цьогоріч прогнозує зростання ВВП на 5%

За підсумками 2023 року показник ВВП в Україні зріс на 5,6%, у 2024 році уряд розраховує на 5% зростання.

“Ми маємо за минулий рік 5,6% зростання ВВП. Розраховуємо до 5% зростання цього року. Звісно, порівняно із 30% втрат території, економіки, ВВП, це відносно невеликі цифри, але це цифри зростання. Це допомагає нам у тому числі фінансувати і армію, і всі соціальні платежі”, – сказав Шмигаль.

Україна на цей рік потребує щонайменше $37 млрд зовнішнього фінансування

Загалом за два роки повномасштабної війни Україна залучила понад $75 млрд зовнішньої допомоги. На потреби безпеки і оборони держава витрачає лише внутрішній ресурс. На решту напрямків потрібна допомога від партерів. Близько 37 млрд залучили в 2022, понад 42 млрд – у 2023. На цей рік держава потребує щонайменше 37 млрд.

“Дефіцит бюджету цього року – понад 20% від нашого ВВП – 37 млрд. Звісно ж, ми очікуємо, що 17,3 млрд доларів ми залучимо від механізмів ЄС Ukraine Facility”, – сказав прем’єр.

Блокада польского кордону

Причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі. Зараз 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю.

“Блокування кордону польськими аграріями станом на сьогодні абсолютно безглузде, тому що у нас понад 90% нашого експорту йде морем або через дунайські порти, менше 5% рухається автомобільними шляхами”, – сказав він.

За його словами, під час поїздки на кордон урядовці запропонували для Польщі 5 кроків, аби вирішити питання блокади, польський уряд їх розглядає, частина з них уже є в комунікації польського уряду.