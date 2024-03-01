Що робити, якщо терміново потрібні гроші?

Наразі у соціальних мережах стали популярними відео, де перехожих на вулиці опитують на тему «скільки вам потрібно грошей для комфортного проживання?» Залежно від міста відповіді бувають різними. Часто заради переглядів і популярності ролика опитувані називають захмарні суми на кшталт 10000$ на місяць. Гроші ніколи не бувають зайвими й застосування їм знайдеться завжди. Водночас подібні відео деморалізують частину населення, яка не зможе отримати такий дохід навіть за рік. Проте є реальні показники, за якими можна зрозуміти, який рівень доходу був би комфортним для українців.
Мінімальна зарплата в Україні станом на січень 2024 року становить 7100 грн, що еквівалентно 186$. Це одна із найнижчих зарплат у всьому світі, і на цю суму справді складно прожити, якщо враховувати різні фактори. Навіть за наявності власної нерухомості така сума несумісна з комфортним способом життя. Щоб забезпечувати себе без урахування оплати оренди, сплачуючи за комунальні послуги, харчі, базові потреби у вигляді одягу, догляду та розваг, необхідно мінімум 400$, що еквівалентно 15 000 грн. Для максимального комфорту, якщо людина не має власного житла, оптимально отримувати щомісяця ~700$, тому що орендна плата становить щонайменше 150$ на місяць.
Які є способи отримання прибутків?
- Зайнятість. Сюди входить робота на повний робочий день у різних секторах, таких як роздрібна торгівля, охорона здоров’я, технології, освіта, фінанси тощо.
- Підприємництво. Відкриття власного бізнесу, хай і ризикована справа, проте може дати значний дохід.
- Інвестиції. Можна отримувати прибуток від інвестицій в акції, облігації, взаємні фонди, нерухомість, криптовалюти тощо.
- Самозайнятість. Робота на фрилансі або аутсорсі може принести дохід, якщо людина має необхідні навички для персональної роботи із замовниками. Це може бути розробка, вебдизайн, копірайтинг, фото та ретуш та ін.
- Прибуток від оренди. Володіння та здавання в оренду нерухомості, такої як будинки, квартири чи комерційні приміщення, може приносити пасивний дохід.
- Викладання та коучинг. Надання уроків, репетиторства, коучінгу або послуг наставництва в різних галузях.
- Створення онлайн-контенту. Людина може заробляти у соцмережах, що давно не новина, а контент можна монетизувати.
- Консалтинг. Пропозиція експертних знань у певній галузі приватним особам чи підприємствам за плату.
Які причини нестачі грошей в українців?
З початком повномасштабного вторгнення прибутки українців значно знизилися. Навіть якщо зарплати у гривнях могли підняти на певний відсоток, у доларовому співвідношенні ця цифра могла залишитись на місці чи навіть знизитись. Ціни зростають, а оплата праці бажає кращого. Є безліч причин на мікро- та макрорівнях, які впливають на процеси в економіці, у тому числі неоднозначні закони та контроль ринку монополістами. Водночас відбувся великий відтік громадян у безпечніші країни, у зв’язку з чим країну залишила активна робоча сила. Багато підприємств припинили свою діяльність, у зв’язку з чим частина українців втратила трудові місця.
Водночас є великий розрив між бідними та багатими людьми. Середній клас в Україні практично не існує. Це лише невеликий відсоток людей. Однак є категорії людей, які можуть дозволити собі жити у комфорті, але які не вміють розподіляти свій ресурс.
Що робити, якщо терміново потрібні гроші?
З моменту після початку війни, коли фінансові компанії відновили свою діяльність, дедалі більше українців почали використовувати їх в якості альтернативного джерела фінансування. Зараз багото українців звертаються в МФО щоб отримати кредит онлайн на карту срочно і без відказу 24/7 під час війни. Найчастіше клієнти беруть гроші до зарплати, оскільки останнім часом її почали платити не в певний термін. Щоб закрити питання з комунальними послугами, терміновим ремонтом автотранспорту, оплати навчання чи лікування — це основні причини звернення людей до мікрофінансових організацій.
В той самий час менша частка клієнтів МФО співпрацює з банками для отримання кредитного ліміту. Це пов’язано з тим, що отримати кредит у мікрофінансовій компанії простіше, ніж у банку. Не потрібно мати позитивну кредитну історію, оскільки переважно оцінюється дисципліна поведінки з кредитами загалом, а також платоспроможність клієнта.
Також МФО — оптимальний вибір, якщо гроші потрібні тут і зараз. У більшості випадків розгляд заявки та схвалення відбуваються протягом кількох хвилин. А після підписання договору гроші моментально переказують на картку, яку клієнт вказав при поданні заявки.