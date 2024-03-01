Що робити, якщо терміново потрібні гроші?

Наразі у соціальних мережах стали популярними відео, де перехожих на вулиці опитують на тему «скільки вам потрібно грошей для комфортного проживання?» Залежно від міста відповіді бувають різними. Часто заради переглядів і популярності ролика опитувані називають захмарні суми на кшталт 10000$ на місяць. Гроші ніколи не бувають зайвими й застосування їм знайдеться завжди. Водночас подібні відео деморалізують частину населення, яка не зможе отримати такий дохід навіть за рік. Проте є реальні показники, за якими можна зрозуміти, який рівень доходу був би комфортним для українців.

Мінімальна зарплата в Україні станом на січень 2024 року становить 7100 грн, що еквівалентно 186$. Це одна із найнижчих зарплат у всьому світі, і на цю суму справді складно прожити, якщо враховувати різні фактори. Навіть за наявності власної нерухомості така сума несумісна з комфортним способом життя. Щоб забезпечувати себе без урахування оплати оренди, сплачуючи за комунальні послуги, харчі, базові потреби у вигляді одягу, догляду та розваг, необхідно мінімум 400$, що еквівалентно 15 000 грн. Для максимального комфорту, якщо людина не має власного житла, оптимально отримувати щомісяця ~700$, тому що орендна плата становить щонайменше 150$ на місяць.

Які є способи отримання прибутків?

Зайнятість. Сюди входить робота на повний робочий день у різних секторах, таких як роздрібна торгівля, охорона здоров’я, технології, освіта, фінанси тощо. Підприємництво. Відкриття власного бізнесу, хай і ризикована справа, проте може дати значний дохід. Інвестиції. Можна отримувати прибуток від інвестицій в акції, облігації, взаємні фонди, нерухомість, криптовалюти тощо. Самозайнятість. Робота на фрилансі або аутсорсі може принести дохід, якщо людина має необхідні навички для персональної роботи із замовниками. Це може бути розробка, вебдизайн, копірайтинг, фото та ретуш та ін. Прибуток від оренди. Володіння та здавання в оренду нерухомості, такої як будинки, квартири чи комерційні приміщення, може приносити пасивний дохід. Викладання та коучинг. Надання уроків, репетиторства, коучінгу або послуг наставництва в різних галузях. Створення онлайн-контенту. Людина може заробляти у соцмережах, що давно не новина, а контент можна монетизувати. Консалтинг. Пропозиція експертних знань у певній галузі приватним особам чи підприємствам за плату.

Які причини нестачі грошей в українців?

З початком повномасштабного вторгнення прибутки українців значно знизилися. Навіть якщо зарплати у гривнях могли підняти на певний відсоток, у доларовому співвідношенні ця цифра могла залишитись на місці чи навіть знизитись. Ціни зростають, а оплата праці бажає кращого. Є безліч причин на мікро- та макрорівнях, які впливають на процеси в економіці, у тому числі неоднозначні закони та контроль ринку монополістами. Водночас відбувся великий відтік громадян у безпечніші країни, у зв’язку з чим країну залишила активна робоча сила. Багато підприємств припинили свою діяльність, у зв’язку з чим частина українців втратила трудові місця.

Водночас є великий розрив між бідними та багатими людьми. Середній клас в Україні практично не існує. Це лише невеликий відсоток людей. Однак є категорії людей, які можуть дозволити собі жити у комфорті, але які не вміють розподіляти свій ресурс.

Що робити, якщо терміново потрібні гроші?

З моменту після початку війни, коли фінансові компанії відновили свою діяльність, дедалі більше українців почали використовувати їх в якості альтернативного джерела фінансування. Зараз багото українців звертаються в МФО щоб отримати кредит онлайн на карту срочно і без відказу 24/7 під час війни. Найчастіше клієнти беруть гроші до зарплати, оскільки останнім часом її почали платити не в певний термін. Щоб закрити питання з комунальними послугами, терміновим ремонтом автотранспорту, оплати навчання чи лікування — це основні причини звернення людей до мікрофінансових організацій.

В той самий час менша частка клієнтів МФО співпрацює з банками для отримання кредитного ліміту. Це пов’язано з тим, що отримати кредит у мікрофінансовій компанії простіше, ніж у банку. Не потрібно мати позитивну кредитну історію, оскільки переважно оцінюється дисципліна поведінки з кредитами загалом, а також платоспроможність клієнта.

Також МФО — оптимальний вибір, якщо гроші потрібні тут і зараз. У більшості випадків розгляд заявки та схвалення відбуваються протягом кількох хвилин. А після підписання договору гроші моментально переказують на картку, яку клієнт вказав при поданні заявки.