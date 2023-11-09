Суспільство

Ще три дитини повернули на підконтрольну Україні територію

9 Листопада 2023 14:57
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діти, окупація

Ще три українські дитини повернули на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонщини Олександр Прокудін.

Він розповів, що для того, щоб повернути дві родини, у яких виховують дітей, працювали Офіс омбудсмена, Мінреінтеграції, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей.

«Батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу. Вітаю сім’ї з поверненням. Бажаю якнайшвидше адаптуватися на новому місці. А ми допоможемо на всіх етапах», — пише Прокудін.

Він повідомив, що загалом від початку 2023 року було повернуто до України 146 херсонських дітей.


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