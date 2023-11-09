Ще три дитини повернули на підконтрольну Україні територію

Ще три українські дитини повернули на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив очільник Херсонщини Олександр Прокудін.

Він розповів, що для того, щоб повернути дві родини, у яких виховують дітей, працювали Офіс омбудсмена, Мінреінтеграції, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей.

«Батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу. Вітаю сім’ї з поверненням. Бажаю якнайшвидше адаптуватися на новому місці. А ми допоможемо на всіх етапах», — пише Прокудін.

Він повідомив, що загалом від початку 2023 року було повернуто до України 146 херсонських дітей.