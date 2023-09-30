Шатдаун у США майже неминучий

Група непримиренних республіканців у Палаті представників у п’ятницю відкинула законопроект про тимчасовий бюджет, запропонований їх лідером, через що часткова зупинка уряду в неділю стала практично неминучою, повідомляє Голос Америки.

Палата представників відхилила законопроект, який передбачає тимчасове фінансування уряду на 30 днів. За нього проголосували лише 198 законодавців, проти висловилися 232. Законопроект передбачав скорочення видатків та обмеження нелегальної міграції, що є пріоритетами для республіканців. Проте через це документ мало шансів на схвалення в контрольованому демократами Сенаті.

Таким чином республіканці, які мають більшість у Палаті представників, залишилися без чіткої стратегії щодо запобігання шатдауну.

Якщо фінансування уряду не буде продовжено до настання неділі, це означатиме закриття національних парків, затримки з виплатами зарплати 4 мільйонам федеральних службовців та збої в різних областях – від фінансового нагляду до наукових досліджень.

Після голосування спікер Палати представників Кевін Маккарті (на фото) заявив, що палата все ще може ухвалити законопроект про продовження фінансування, відмовившись від консервативних заходів, які спричинили відторгнення у демократів. Але він відмовився повідомити, що буде далі. Очікується, що палата проведе ще кілька голосувань у суботу.

Неясно, чи встигне ухвалити рішення і Сенат. Палата має зібратися в другій половині дня в суботу, щоб розглянути двопартійний законопроект, який дозволяє профінансувати уряд до 17 листопада, але через процедурну тяганину заключне голосування може бути відкладено до вівторка.

Міністр фінансів Джанет Йеллен заявила в п’ятницю, що часткове закриття уряду «підірве» економічний прогрес країни, оскільки буде припинено програми підтримки малого бізнесу та материнства та дитинства, а також можуть бути відстрочені великі інфраструктурні проекти.

Президент Джо Байден попередив, що шатдаун може завдати великої шкоди Збройним силам.

«Ми не можемо грати в політику, коли наші війська беруть на себе удар. Це просто невиконання обов’язку», – заявив Байден на церемонії, присвяченій виходу у відставку високопоставленого генерала Марка Міллі.

Маккарті сподівався, що включення до законопроекту положень про охорону кордонів дозволить переконати колег, які до цього ігнорували зусилля щодо запобігання шатдауну.

Однак у результаті «непримиренні» республіканці – 31 особа – об’єдналися з демократами та відкинули законопроект.

Частина республіканців вважають, що Конгрес має зосередитись на розробці детального бюджету, що охоплює весь фінансовий рік, а не на тимчасових заходах, навіть якщо це призведе до шатдауну. Наразі Палата представників вже ухвалила чотири варіанти річних бюджету, але вони не мають шансів отримати схвалення Сенату.

Інші республіканці вважають, що їм, ймовірно, доведеться провести спільну роботу з демократами, щоб ухвалити тимчасовий бюджет, який може отримати підтримку в Сенаті та Білому домі.

“Деякі люди не розуміють очевидного”, – заявив конгресмен-республіканець Дон Бекон.

Маккарті заявив, що він розглядає такий підхід, але не погодиться на додаткову допомогу Україні, яку запросив Байден та яку включили до своєї версії законопроекту законодавці у Сенаті.