Шарль Мішель підтримав постачання танків Україні

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що “настав час” для європейських країн надати Україні танки. Про це він сказав, виступаючи на засіданні Європейського парламенту в середу, 18 січня.

“Україна потребує більше військового обладнання. Я особисто повністю підтримую постачання танків”, – заявив Мішель.

Він вкотре наголосив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну “стільки, скільки буде потрібно” у протистоянні російській “стратегії знищення, стратегії терору”. “Ми були свідками цієї стратегії у Бахмуті, у Соледарі, чи зовсім нещодавно – у Дніпрі. Але українці чинять опір і продовжуватимуть чинити опір”, – зазначив голова Євроради.

