“Шампанське вціліло, менталка — ні”: киянка показала наслідки влучання в житловий будинок (відео)

Жителька одного з районів Києва, що зазнав атаки “шахедів” уночі 28 серпня, показала руйнації у своїй квартирі внаслідок влучання російського БпЛА. Ударний безпілотник знищив квартиру поверхом нижче.

Відео публікують київські Telegram-канали.

За словами жінки, її родину врятувало те, що вони встигли сховатися у коридорі. Але наголошує, що під час обстрілів краще спускатися в укриття.

“Сьогодні до мого дому прилетів “шахед”, наслідки просто неймовірні. Ми в цей час були вдома, ховались за стіною. “Шахед” прилетів на поверх нижче, там була пожежа”, — розповідає киянка.

У квартирі було сильне задимлення, вхід заблокувало. Люди змогли відчинити двері та вибралися з приміщення.

“Ми змогли вийти, бо інакше б, напевно, задихнулися. Наразі треба буде розгрібати все це”, — коментує мешканка квартири.

Жінка жартує, що сьогодні в неї другий день народження та зазначає, що вціліли кілька пляшок шампанського.

“Дуже смішить те, що шампанське справді уціліло. Моя менталка — ні”, — каже жителька столиці.