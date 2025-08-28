        Суспільство

        “Шампанське вціліло, менталка — ні”: киянка показала наслідки влучання в житловий будинок (відео)

        Галина Шподарева
        28 Серпня 2025 13:35
        Власниця пошкодженої квартири у Києві / Скриншот
        Власниця пошкодженої квартири у Києві / Скриншот

        Жителька одного з районів Києва, що зазнав атаки “шахедів” уночі 28 серпня, показала руйнації у своїй квартирі внаслідок влучання російського БпЛА. Ударний безпілотник знищив квартиру поверхом нижче.

        Відео публікують київські Telegram-канали.

        За словами жінки, її родину врятувало те, що вони встигли сховатися у коридорі. Але наголошує, що під час обстрілів краще спускатися в укриття.

        “Сьогодні до мого дому прилетів “шахед”, наслідки просто неймовірні. Ми в цей час були вдома, ховались за стіною. “Шахед” прилетів на поверх нижче, там була пожежа”, — розповідає киянка.

        У квартирі було сильне задимлення, вхід заблокувало. Люди змогли відчинити двері та вибралися з приміщення.

        “Ми змогли вийти, бо інакше б, напевно, задихнулися. Наразі треба буде розгрібати все це”, — коментує мешканка квартири.

        Жінка жартує, що сьогодні в неї другий день народження та зазначає, що вціліли кілька пляшок шампанського.

        “Дуже смішить те, що шампанське справді уціліло. Моя менталка — ні”, — каже жителька столиці.


