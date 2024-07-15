Суспільство

Шалена спека нікуди не дінеться
15 Липня 2024 21:58
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Градусник на Майдані Конституції в Харкові / Фото: Суспільне Харків

Спекотна погода очікується в Україні у вівторок, 16 липня, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 19-24°, у південній частині країни до 27°. Удень сильна спека 35-39°, у південних, більшості східних, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями надзвичайна спека 40-41°; у західних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-36°; у Карпатах уночі 16-21°, вдень 25-30°.

Уночі в західних, удень у північних і центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок, 16 липня, також очікується спекотна погода з температурою вночі 23-25°, вдень сильна спека 35-37°. Уночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У середу, 17 липня, вночі в північно-східній та північно-західній частинах України, вдень у північних і західних областях місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території країни без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в південній частині, східних, центральних та північних областях уночі 20-25°, вдень сильна спека 35-39°, місцями надзвичайна спека 40-41°. У західних областях вночі 18-23°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві 17 липня вночі без опадів, удень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 22-24°, сильна спека 35-37°.


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