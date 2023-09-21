Серед топових питань у Вашингтоні – ППО для України, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський проведе в четвер у Вашингтоні низку переговорів, серед ключових питань – надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

“Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань”, – написав він у соцмережах.

Глава держави також прокоментував нічний масований ракетний удар РФ по території та інфраструктурі України, заявивши, що “більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі”.

“Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату”, – зазначив Зеленський.

За його словами, Україні наразі необхідно більше ППО, антиросійських санкцій і підтримки для українських воїнів на передовій. “Російський терор повинен програти”, – написав президент.