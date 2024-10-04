SENSAVI – мережа медичних центрів №1 в Києві

Здоров’я – основа життя, з цим не можливо сперечатися. Якщо організм дає збій, йому необхідна термінова допомога, адже наслідки багатьох захворювань та патологій лікувати так само складно, як і їх причину.

Ви хочете отримати якісну та сучасну медичну допомогу?

Тоді вам до нас. Мережа медичних центрів SENSAVI – це реальні результати багаторічної роботи команди лікарів, які разом втілюють спільну мрію – якісні передові медичні послуги та комфортний сервіс для наших пацієнтів.

МЦ SENSAVI – три багатопрофільні клініки у місті Києві, перша з яких відкрилася ще 13 років тому. Наразі, три сучасні філії SENSAVI здійснюють медичну діяльність в таких аспектах:

Консультативний прийом профільних спеціалістів;

Обґрунтовані схеми лікування, згідно визнаних медичних протоколів;

Діагностика;

Оперативне лікування;

Лазерне та радіохвильове лікування;

Ін’єкційні процедури;

Доглядові процедури.

Сфери діяльності SENSAVI розширюються з кожним роком. Сьогодні ми раді надавати нашим пацієнтам широкий спектр медичних послуг з таких напрямів:

Пластична хірургія;

Амбулаторна хірургія;

Онкохірургія (шкіра та підшкірні утворення);

Дерматологія;

Дерматовенерологія;

Дерматоонкологія;

Урологія;

Гінекологія;

Трихологія;

Косметологія;

Подологія.

Усі наші Медичні Центри укомплектовані сучасним устаткуванням, у тому числі лазерним та радіохвильовим обладнанням. Наші лікарі впроваджують міжнародні медичні протоколи, які мають підтверджену доказову базу, що забезпечує ефективні результати і позитивні оцінки нашої роботи від пацієнтів. Наглядні приклади ви можете побачити на нашому сайті https://sensavi.ua/uk та в соціальних мережах, адже прийшовши до лікаря, пацієнт хоче мати гарантії успішного лікування.

Багато патологій не тільки ускладнюють фізичний та психологічний стан пацієнта, а й впливають на зовнішність. Лікарі дерматологи, косметологи, пластичні хірурги, і, навіть, гінекологи та урологи стикаються кожного дня з цими сумними наслідками. Алопеція, акне, шкірні та підшкірні утворення, вроджені вади органів та безліч захворювань можуть залишати відбитки на зовнішності, негативно впливаючи на якість життя людини. Тому ми прагнемо надавати комплексні послуги, враховуючи таку важливу для пацієнта, естетичну та косметичну складову.

Одним з ключових принципів діяльності SENSAVI є поєднання лікувальних протоколів, у класичному розумінні, із естетичною медициною. На цьому шляху ми невпинно розвиваємося та маємо значні успіхи. Пластичні операції, лазерна, радіохвильова та ін’єкційна дерматологія та косметологія, естетична гінекологія та урологія. Ми цілеспрямовано впроваджуємо естетичний напрям, який має чисельний запит не тільки від жінок, а й від чоловіків. Естетичні оперативні втручання в гінекології та урології користуються на аби якою популярністю.

Це пластика статевих губ у жінок, обрізання та пластика вуздечки у чоловіків і багато інших процедур, хірургічних та ін’єкційних. Такі пластичні операції, як Блефаропластика – пластика повік та отопластика – корекція вушних раковин, стають свідомим вибором багатьох чоловіків та жінок, бо мають швидкий та прекрасний естетичний результат та не потребують госпіталізації, стаючи таким чином більш доступними для багатьох. Ознайомтесь із повним переліком послуг Медичних Центрів SENSAVI та запишіться на консультацію до потрібного спеціаліста. Бережіть здоров’я та будьте прекрасні!