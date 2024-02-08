Сенат сьогодні розгляне “чистий” законопроєкт про допомогу Україні — без фінансування безпеки кордонів США

Пані посол у Сполучених Штатах Оксана Маркарова заявила, що американський Сенат 8 лютого о 19:00 за київським часом розгляне “чистий” законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, до якого не входить фінансування безпеки кордонів США.

Про це дипломатка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Маркарова нагадала, що великий пакет (Україна, Ізраїль, Тайвань, міграційна реформа) було “очікувано не підтримано” через відсутність голосів за угоду щодо безпеки кордонів, над якою перемовники працювали останні місяці.

“Саме тому ще до голосування за великий пакет комітет з асигнування опублікував документ “на заміну”, що передбачає виключно міжнародну допомогу Україні (60,06 мільярдів доларів) Ізраїлю і Тайваню”, — зазначила пані посол.

Дипломатка пояснила, що Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню, котре потрібне для винесення на розгляд питання стосовно припинення дебатів і голосування по суті “чистого” законопроєкту про міжнародну допомогу США без безпеки кордонів. Для цього потрібно буде 60 голосів.

“Вечірнє засідання (Сенату) закрито, лідер більшості Шумер оголосив, що має намір винести на голосування питання про припинення дебатів щодо законопроєкту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль й держави Індо-тихоокеанського регіону, о 12:00 (19:00 за Києвом) 8 лютого”, — додала Маркарова.