Який вибрати сервісний центр для ремонту техніки Apple

В наш час на перший погляд немає проблем із вибором сервісного центру для ремонту техніки Apple. Пропозицій над ринком величезна кількість. Але, варто лише зіткнутися з поломкою iPhone, iPad або, наприклад, MaсBook, як з’ясовується, що насправді не все так просто.

Навіть якщо пристрій ще знаходиться на гарантійному обслуговуванні, останній поширюється далеко не на всі види поломок. Наприклад, розбитий дисплей iPhone замінити за гарантією не вдасться.

Щодо платного ремонту в офіційному СЦ — він коштуватиме дорого, і при цьому забере багато часу. Щодо неофіційних майстерень, часто вони відмовляються виконувати складні види ремонту. Тому знайти компанію, яка відремонтує пристрій справді якісно, при цьому швидко та за доступною ціною не так просто.

Проте оптимальні варіанти є. Наприклад, перевірено часом сервісний центр — iFix у Києві. Ремонт тут виконують справді оперативно — у середньому він займає близько 20 хвилин, при цьому вартість не б’є по кишені, а якість підтверджується гарантією.

Чому ремонт пристроїв Apple можна довірити СЦ iFix

Компанія iFix включає більше десяти сервісних центрів, розташованих у різних районах Києва, які працюють вже багато років. Кожен із них оснащений за останнім словом техніки, що дозволяє виконувати найскладніші види ремонту. При цьому роботу виконують фахівці з великим досвідом та високою кваліфікацією.

Крім того, є низка інших плюсів, таких як:

власна база деталей, що пришвидшує процес ремонту;

можливість встановити на вибір оригінальні деталі або якісні репліки і тим самим заощадити на ремонті;

професійна діагностика виконується безкоштовно за умови замовлення ремонту;

гарантія видається на використані деталі та роботи майстрів.

Серед інших плюсів варто відзначити розташування СЦ iFix. Офіси розташовані поблизу станцій метро.

Який ремонт можна замовити у СЦ iFix

Як було зазначено вище, сервісні центри компанії обладнані сучасним професійним устаткуванням. Це дозволяє виконувати будь-які види ремонту, навіть найскладніші, такі як заміна тих чи інших елементів на материнських платах.

Найчастіше спеціалістам iFix доводиться виконувати такі види ремонту, як:

заміна скла дисплея;

заміна матриці;

чищення динаміків;

встановлення нового акумулятора;

заміна роз’ємів і т.д.

Насамкінець зазначимо, що замовити ремонт техніки Apple можна віддалено, залишивши заявку на сайті компанії.