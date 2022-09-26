Виды раздвижных окон: принцип работы, преимущества и недостатки

При выборе окна, помимо материалов, следует подумать и о типе оконного проема. Вы можете выбрать один из многих вариантов, хотя окончательное решение будет зависеть от доступного, свободного пространства вокруг окна и того, как оно используется.

Есть две большие группы открывающихся окон: стандартная система, когда створка вращается вокруг своей оси, и раздвижная система или более известная как раздвижное окно.

Здесь мы сосредоточимся на раздвижных окнах. Давайте разберемся, какие бывают виды раздвижных окон, из чего они состоят и в чем их преимущества и недостатки.

Окна с раздвижной системой открывания

Раздвижные системы открывания, или раздвижные окна, перемещаются по направляющей, расположенной внизу рамы или по ее бокам. Все раздвижные системы открывания, которые мы рассмотрим ниже, имеют следующие преимущества и недостатки.

Преимущества: они идеально подходят для мест с небольшим пространством, где невозможно установить открывающуюся створку из-за препятствий, например, из-за узкого прохода.

Недостатки: для установки нужно учитывать минимальную ширину, чтобы при сдвижении одной из створок оставался зазор.

Но главная слабость раздвижных окон заключается в том, что они не обеспечивают таких же результатов изоляции, как створчатые окна, хотя следует отметить, что последние разработанные модели достигают характеристик, максимально близких к характеристикам створчатых окон.

Производятся такие модели и в Украине. Один из самых крупных производителей металлопластиковых конструкций в стране компания Viknaroff производит раздвижные окна любой формы, конструкции или дизайна с гарантией качества до 15 лет!

Стандартное раздвижное окно

Это базовая модель. В ней створки скользят по нижней раме. Раздвижные окна имеют как минимум две створки, но их может быть и больше в зависимости от размера доступного проема.

Наклонно-раздвижное окно

Такая система сочетает в себе раздвижную систему с “качающейся”, позволяя створке слегка наклоняться внутрь, оставляя небольшой зазор в верхней части окна. Это обеспечивает дополнительную безопасность, так как позволяет проветривать помещение без риска, особенно в комнате, где находятся дети.

Складное раздвижное окно

Не очень распространенная оконная система. Чаще встречается в дверях для террас и садов. Она используется для больших проемов, створки при открывании группируются вместе, как гармошка, в блок с одной стороны проема.

Это деликатная система, и вам нужно некоторое пространство возле окна, чтобы открыть его. Большим преимуществом является то, что они оставляют весь проем открытым, без каких-либо элементов рамы, которые мешают проходу или обзору.

Вертикальное раздвижное окно

Самая распространенная система в домах европейского стиля. Представляет собой две створки, которые перемещаются вверх и вниз по боковым направляющим. Обычно для открывания окна поднимается нижняя створка. Это старейшая система открывания и уже имеет свою версию в окнах из ПВХ.

Как и для всех слайдеров, таким окнам не нужно дополнительное место для открытия. В современных моделях можно выбрать оставить ли открытым нижнюю или верхнюю часть, что означает безопасность, особенно если поблизости есть дети.

Все системы можно комбинировать, т.е. объединить створчатую и раздвижную системы открывания, получив окно индивидуальной конструкции.

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