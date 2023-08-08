Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК “Стугна” з початку року

Кількість вироблених українських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) “Стугна-П” у липні цього року вчетверо більша, ніж у січні цього року, повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

“Ми в липні виробили в 4 рази більше “Стугни”, ніж у січні. І ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз. Її буде недостатньо”, – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Камишін зазначив, що “за всіма технічними параметрами “Стугна” обходить ПТРК Javelin”.

“Джавелін” дуже хороший продукт, але буду системно працювати, щоб збільшувати виробництво власного продукту і з часом поборотися за те, щоб наш продукт був гідно представлений на зовнішніх ринках”, – заявив глава Мінстратегпрому.

Він також повідомив, що оборонно-промисловий комплекс стрімко зростає, зокрема за рахунок переорієнтації цивільних підприємств на випуск оборонної продукції. За словами міністра, на момент його призначення в лютому цього року в Україні було по два постачальники корпусів мін 82 мм і 120 мм, тоді як сьогодні їх кількість зросла відповідно до 14 і 13.

“Це хороша ознака, що держава перебудовує економіку на військові рейки”, – прокоментував такі результати Камишін.

Він також повідомив, що до початку війни 80% галузі ОПК становив держсектор, тоді як сьогодні його частка зменшилася.

“І через п’ять років після завершення війни нашою перемогою, я впевнений, що буде тільки навпаки: тільки 20% залишиться в державних руках. І при цьому ми нічого не плануємо приватизувати. Головна причина – приватні компанії розвиваються швидше за державні”, – спрогнозував глава Мінстратегпрому.