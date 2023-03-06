Техно

У “Дії” тепер можна отримати електронне судове рішення

6 Березня 2023 13:49
12
читать на русском →
дія

У застосунку “Дія” тепер можна отримати судове рішення з кваліфікованим електронним підписом суддів

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог, пояснили в міністерстві.

“Судове рішення – це документ, у якому відображається результат судової справи. Наприклад, підтверджується факт розлучення пари.

Отримати цифровий документ можна у смартфоні за кілька секунд, кажуть в Мінцифри.

Для цього треба зайти у Дію – натиснути Послуги – обрати Судові справи – переглянути судове рішення і за потреби завантажитисобі на смартфон.

При цьому судові послуги працюють в останній версії “Дії”.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Березня 2023 17:05
48

Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруги – Сирський
6 Березня 2023 17:40
12

Нардепи пропонують дозволити студентам виїзд за кордон
6 Березня 2023 16:37
97

Україна підтвердила удар безпілотника по військовій цілі в РФ
6 Березня 2023 15:59
34

FT: Росія не наважується закупити іранські ракети через побоювання, що у відповідь Київ отримає ракети ATACMS
6 Березня 2023 15:22
67

Біженку з Харкова 10 місяців утримували в психіатричній лікарні, змушуючи отримати російське громадянство
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
усі думки