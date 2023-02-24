Скільки потрібно камер відеоспостереження для контролю за будинком?

Інтернет просто рясніє інформацією про способи та поради, які допоможуть побудувати ефективну систему відеоспостереження у приватному будинку. Але перед безпосереднім монтажем, необхідно буде визначитися з тим, скільки камер відеоспостереження необхідно і що точно знадобиться для грамотного монтажу. Разом із фахівцями Хиквижн спробуємо розібратися зі всіма питаннями.

Загальні рекомендації

Якщо ви хочете, щоб при монтажі не було жодних проблем, система працювала стабільно та ефективно, необхідно попередньо розробити проект системи. Важливо, щоб камера відеоспостереження знаходилася в такому місці, щоби була надійно захищена та захована від сторонніх осіб. Оптимально використовувати кожухи чи антивандальний корпус. Також вибирайте таке обладнання, щоб у нічний час доби якість зображення не падала.

Визначтеся зі складом та кількістю обладнання

Щоб система відеоспостереження покривала весь простір будинку, не можна припустити лише приблизно кількість камер. Потрібно все детально розрахувати. З цією метою обов’язково потрібно врахувати кількість місць, через які можна буде потрапити на об’єкт. Також продумайте інші важливі об’єкти, які необхідно буде контролювати для забезпечення безпеки та місця, де особа злодія буде зафіксована крупним планом.

Деякі встановлюють лише одну камеру біля вікон та дверей, а інші встановлюють лише одну камеру. Кількість обладнання залежить від рівня побоювань за власний будинок та потреб власника. Для точного визначення кількості камер рекомендується використовувати план будинку. Якщо знати кути огляду пристроїв і конкретні місця, можна буде зрозуміти майбутній обсяг системи.

Назвати точне кількість камер відеоспостереження для будинку неможливо, тому що все безпосередньо залежатиме від їхнього призначення – контроль периметра, загальний огляд ситуації в будинку тощо.

Що потрібно враховувати?

Перед тим, як провести монтаж камер відеоспостереження для дому, необхідно розуміти технічні характеристики пристроїв. Ці параметри безпосередньо залежать від різних факторів. Наприклад, відстань до камери – необхідно буде розраховувати точну відстань до об’єкта спостереження, від цього залежить: чутливість, роздільна здатність та розмір матриці. Необхідно розрахувати відстань до об’єкта спостереження.

Разом з цим, враховуйте відстань до реєстратора – це дасть можливість працювати системі відеоспостереження без перебоїв. Якщо модуль буде встановлений надто далеко від камер відеоспостереження, тоді можуть з’явитися збої системи. Рекомендується вибирати реєстратор, який буде встановлений максимально близько до системи, але обов’язково повинен розташовуватися в захищеному місці, де не буде негативного впливу погоди та виключено вплив вандалів.

Список витрат на домашню систему спостереження

Коли буде зрозуміло, скільки камер відеоспостереження необхідно, можна підходити до питання вартості відеоспостереження. Точну ціну назвати неможливо, потрібно скласти чисто всі необхідні елементи, до яких входять:

жорсткі диски;

відеореєстратор;

роз’єми та кабелі;

витратні матеріали;

блок живлення.

Все додаткове обладнання має бути вибрано, залежно від кількості та типу камер. Детальніше про це ви зможете дізнатись у спеціалізованому магазині. Але на основі статті ви зможете дізнатись, що система відеоспостереження для приватного будинку – це обов’язкова стаття витрат, без якої просто неможливо обійтися. Довіряйте виключно обладнанню відомих брендів, що дозволить вам позбутися багатьох неприємностей.