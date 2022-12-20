Різновиди типів сучасних міні АЗС

Автозаправні станції завжди користувалися популярністю. Але для приватних підприємств та організацій, які мають власний автопарк, актуальним є встановлення власних міні АЗС. Це компактні установки, які можна розміщувати на невеликих територіях та у густонаселених районах.

Компактні автозаправні станції за своїм функціоналом можуть стати повноцінною заміною класичної стаціонарної АЗС. З економічної точки зору придбання модульної заправки для дизельного та бензинового пального – раціональне рішення для компаній, які мають власний парк техніки. При цьому виникає необхідність закуповувати великі партії пального, що несе додаткову економію. Ознайомитись детальніше із модельним рядом міні АЗС можна на цій сторінці https://petroline.ua/mini-azs/.

Особливості використання міні АЗС

Конструктивно автоматична заправна колонка є готовим модулем, який забезпечує зберігання палива та обслуговування споживача. Як правило, вони розраховані на 2-4 види ПММ. При цьому установки повністю відповідають вимогам вибухової, пожежної та екологічної безпеки. Обладнання міні АЗС складається з таких елементів:

резервуар для зберігання нафтопродуктів;

паливороздавальна колонка;

пульт керування;

пункт диспетчера;

навіс для обладнання.

Також установки включають автоматизовану систему витрат пального, контроль платежів і герметичності системи. Колонки можуть бути укомплектовані відеоспостереженням та обладнанням для роботи в автоматичному режимі.

Міні АЗС найбільш актуальні для таких цілей:

встановлення на території сільськогосподарських підприємств;

для віддалених населених пунктів, підприємств та баз відпочинку;

обслуговування портів;

обслуговування портів; підприємства, що мають великий автопарк;

для магазинів та автосалонів;

такі моделі часто встановлюють будівельні організації.

Головні особливості модульних АЗС:

Наявність власного підсвічування, що забезпечує комфорт експлуатації у темний час доби.

Основний лічильник витрат нафтопродуктів неможливо обнулити.

Система має автоматичне вимкнення під час заповнення бака.

Наявність спеціального ключа унеможливлює увімкнення обладнання сторонніми особами.

Програмне забезпечення зберігає дані навіть у разі тривалої відсутності живлення.

Установки працюють у широкому температурному діапазоні від +850С до -300С.

Основні типи міні АЗС

За набором конструктивних елементів – це зменшені копії стаціонарних заправних станцій, тільки всі деталі мають компактніші розміри. При цьому вузли системи відрізняються ергономічністю, надійністю та високою продуктивністю всього виділяють чотири основні типи міні АЗС:

Контейнерні . Відмінною рисою установок є встановлення колонки та сховища для палива у контейнер. За рахунок цього моделі АЗС пересувні, якщо встановити на транспортну платформу.

. Відмінною рисою установок є встановлення колонки та сховища для палива у контейнер. За рахунок цього моделі АЗС пересувні, якщо встановити на транспортну платформу. Мобільні . Популярні компактні зразки, які можуть експлуатуватися незалежно від кліматичних умов. Вони призначені для бензину та дизельного палива.

. Популярні компактні зразки, які можуть експлуатуватися незалежно від кліматичних умов. Вони призначені для бензину та дизельного палива. Блокові . За своєю конструкцією обладнання є зменшеною копією класичних АЗС. Це стаціонарна модель, оскільки резервуар для зберігання палива встановлений під землею.

. За своєю конструкцією обладнання є зменшеною копією класичних АЗС. Це стаціонарна модель, оскільки резервуар для зберігання палива встановлений під землею. Модульні. Найбільш популярні, оскільки відмінно підходять для закритих і відкритих територій. Відпустку пального може виконувати як оператор, так і сам апарат в автоматичному режимі. Пересувний модуль має досить компактні розміри, а основна ємність із паливом розрахована до 10 тисяч літрів. Ознайомитись з модельним рядом модульних АЗС можна на цій сторінці – https://petroline.ua/modulni-azs/.

Незалежно від конструкції компактні автозаправні станції – це вигідне вкладення коштів. Вони дозволяють прискорити процес обслуговування транспорту та суттєво знизити витрати на ПММ.