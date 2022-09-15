Техно

Литва ремонтуватиме гаубиці, які Німеччина надала Україні

15 Вересня 2022 20:57
35

Ремонт самохідних артилерійських установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), які Німеччина раніше передала Україні, здійснюватиме литовська сторона, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Про це він написав у фейсбуці.

“Литва береться за нову місію – ремонтуватиме САУ PzH2000, які належать українцям, які потім зможуть виконувати свої завдання щодо відбиття російської агресії”, – зазначив  Анушаускас

За словами голови литовського оборонного відомства, сукупна військова підтримка, спрямована Україні системою національної оборони Литви, на сьогодні вже досягла EUR209 млн, і ще литовські органи внутрішніх справ передали українській стороні зброю на EUR5 млн євро.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
усі думки
ТОП-новини
15 Вересня 2022 18:49
112

Через значні втрати окупанти розформовують два полки 2 армійського корпусу, – Генштаб
15 Вересня 2022 22:00
48

Парамедик Тайра дала свідчення у США про жахи російського полону
15 Вересня 2022 21:27
47

Україна веде переговори щодо надання ППО з 5 державами, – Зеленський
15 Вересня 2022 20:24
66

У Харкові понад 400 будинків не підлягають відновленню, – Терехов
15 Вересня 2022 19:16
54

МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС
Останні новини
усі новини