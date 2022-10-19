“Армія дронів” передала 179 безпілотників для ЗСУ на Сході та Півдні України

“Армія дронів” відправила 179 безпілотників Matrice і Mavic для ЗСУ на Сході, Півдні й у прикордонні Півночі України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграмі.

“Армія дронів та UNITED24 продовжують посилювати ЗСУ – ще 179 безпілотників вирушили на передову. 146 Mavic 3 та 33 Matrice RTK 300 розподілені по всій лінії фронту. “Пташки” вирушили на Херсонський, Донецький, Харківський, Луганський, Запорізький напрямки та в прикордонні області на Півночі країни”, – наголосив він.

Mavic 3 допоможуть військовим оперативно виявляти техніку, переміщення ворога та корегувати артилерію по російських позиціях. Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає змогу дізнатися місце перебування загарбників і не потрапити під їхній вогонь.

Потужніші безпілотники Matrice RTK 300 передали на гарячі точки, щоб завдяки ним знаходити найбільш замасковані позиції росіян і працювати по них артилерією. Українські захисники оперативно отримують інформацію про розташування окупантів і знищують їх.