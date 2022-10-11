Техно

Армія дронів нараховує майже тисячу безпілотників, але треба більше

11 Жовтня 2022 16:09
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Армія дронів

Влада закликає українців донатити на Армію дронів, в якій вже 986 БПЛА.

“Поки росіяни воюють із цивільними, запускаючи десятки ракет по українських містах, ЗСУ, як справжні воїни, дають їм гідну відсіч на фронті.

Завдяки вашим донатам Армія дронів підписала контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд гривень. Частина з цих безпілотників вже на фронті. Але потрібно більше “пташок”, щоб наблизити час розплати для російських терористів”, – повідомив віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров просить підтримати Армію дронів через “Дію” або донатити на UNITED24.


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