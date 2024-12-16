СБУ знищила ворожий склад боєприпасів на окупованій Донеччині за допомогою дронів – ЗМІ

Служба безпеки України здійснила успішну атаку дронами на російський склад боєприпасів поблизу села Маркине на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомили джерела hromadske, Бабеля та РБК-Україна.

За їхніми даними, на складі зберігалися тисячі одиниць боєприпасів для БМП і танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

Унаслідок спецоперації на об’єкті всю ніч лунали вибухи. Окрім складу боєприпасів, було знищено також склад паливно-мастильних матеріалів, розташований поруч.