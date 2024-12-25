Політика

Данія збільшує витрати на оборону Гренландії після заяви Трампа
25 Грудня 2024 10:18
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данія, трамп
Ілюстративне фото / REUTERS

Уряд Данії оголосив про значне збільшення витрат на оборону Гренландії незабаром після того, як обраний президент США Дональд Трамп заявив про бажання купити цю арктичну територію, пише BBC News.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомив, що влада країни виділить оборонний пакет на “двозначну мільярдну суму” в кронах, або щонайменше на 1,5 мільярда доларів. Очільник Міноборони не назвав точної суми, але данські ЗМІ оцінили її приблизно в 12-15 мільярдів крон (1,7 – 2 мільярди доларів).

“Ми не вкладали достатньо коштів в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити свою присутність”, – зазначив Поульсен.

Гренландія – автономна територія Данії. Там розташована велика американська космічна база “Пітуффік”. Крім того, в Гренландії знаходяться великі запаси корисних копалин.

Дональд Трамп ще під час першого президентського терміну (у 2017-2021 роках) виступав за те, щоб купити Гренландію, але Данія публічно відмовила йому.


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