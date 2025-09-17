СБУ затримала подружжя російських агентів, які встановлювали “відеопастки” для коригування ударів РФ

Служба безпеки затримала подружжя російських агентів, які встановлювали приховані відеокамери у багатоповерхівках для коригування ворожих ударів по Києву.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними слідства, 22-річний чоловік із Полтавщини та його 19-річна дружина виконували завдання російської спецслужби. Вони орендували квартири, де встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом, щоб у режимі онлайн передавати окупантам інформацію про позиції української ППО та інші цілі для ракетно-дронових обстрілів.

Переважну більшість “відеопасток” розташовували на верхніх поверхах багатоквартирних будинків Київської та Чернігівської областей. Окрім житлових будинків, фігуранти облаштовували обладнання біля критичної інфраструктури, зокрема на вузлових станціях “Укрзалізниці” та магістральних коліях.

СБУ затримала агентурну пару ФСБ / Фото: СБУ

Подружжя затримали під час встановлення камери неподалік оборонного об’єкта. Під час обшуків у них вилучили відеообладнання та засоби зв’язку.

Обом повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ — державна зрада в умовах воєнного стану, вчинена групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.