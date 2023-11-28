Кримінал

СБУ затримала агентку російського гру, яка скоригувала десятки “шахедів” по Одесі

28 Листопада 2023 10:34
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сбу

В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у співпраці з Росією та передаванні інформації про базування ЗСУ.

Про це 28 листопада повідомили у Службі безпеки України.

За їхніми даними, жінка передала росіянам десятки геолокацій, де, за її переконанням, нібито базувалися підрозділи ЗСУ.

За її координатами армія РФ завдавала повітряних ударів, зокрема і дронами-камікадзе типу “шахед”. На фюзеляжах БПлА росіяни робили надписи від імені проросійського телеграм-каналу, який воєнна розвідка РФ використовує для вербування.

Жінка через анонімний чат спілкувалась зі співробітником розвідцентру російського ГРУ Григорієм Івановим. Після атак по Одесі вона звітувала йому про наслідки. Крім того, жінка проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів Одеси, які цікавили воєнну розвідку РФ.

Затримали жінку у власному помешканні. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.


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