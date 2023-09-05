СБУ проводить обшук у в.о. мера Чернігова

В.о. міського голови Чернігова Олександра Ломако повідомив, що зранку 5 вересня СБУ проводить обшуки у нього вдома.

Про це Ломако повідомив у Facebook.

“У мене вдома обшуки. Зараз. Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру.

Попросив почекати, щоб зібрати та вивести з квартири трьох дітей, щоб вони не бачили. Але, питання схоже, термінове”, – написав він.

В.о. мера Чернігова повідомив, що, силовики, певно, “шукатимуть трансформатор, який Чернігів купив, щоб врятуватися взимку після обстрілів орками енергосистеми міста”.

За словами Ломако, обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, який “трошки далеко від Чернігова”.

“Але чиновникам з центру, яким наше місто як кістка в горлі – там легше “порєшать””, − припустив Ломако.

Він також додав, що о 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста, але її не буде, бо “центр починає політичний шоу-сезон”.