Кримінал

СБУ ліквідувала корупційні митні схеми у трьох областях

15 Квітня 2024 14:11
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сбу, митниця
Затримання одного з посадовців митниці / Фото СБУ

У результаті комплексних заходів СБУ затримала трьох посадовців, які входять до керівного складу митних органів.

Як повідомили у відомстві, фігуранти обклали «даниною» українських підприємців, які займаються імпортом зарубіжної продукції на територію нашої держави.

Так, у Рівному повідомлено про підозру першому заступнику начальника обласної митниці. Посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне митне оформлення іноземних товарів.

У разі несплати – на перевізників очікували «додаткові» перевірки вантажів та супровідної документації.

Це призводило до штучного затягування строків митного контролю і, як наслідок, зривало договірні зобов’язання імпортерів щодо своєчасної доставки продукції замовникам.

У Києві спільно із Національною поліцією «на гарячому» затримано заступника начальника одного із митних постів столичної митниці, який здійснював регулярні «побори» з компаній зовнішньоекономічної діяльності.

За даними слідства, чиновник вимагав гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення зарубіжних товарів.

До незаконної діяльності він залучив митного брокера, який виступав посередником для ведення «переговорів» з імпортерами та передачі «на гору» одержаних хабарів.

В Одеській області спільно із ДБР викрито на корупції начальника одного із митних постів. Посадовець діяв у складі створеного ним злочинного угруповання, до якого входили декілька підлеглих та митний брокер.

Зловмисники вимагали від імпортерів різні суми хабарів, які залежали від обсягів та виду товарів.

На підставі отриманих матеріалів трьом чиновникам митниці і двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.


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