Самое главное о виски для новичков

Обычно новичок хочет попробовать хороший виски, но не знает, какой купить. Хороший виски стоит недешево, поэтому выбор должен быть правильным, кроме того будет обидно, если у кого-то сложится плохое мнение о виски из-за неправильного выбора. Мы поможем вам и дадим несколько советов и знаний о виски для начинающих.

Что такое виски?

Тот, кто не знаком с виски, наверняка задается вопросом, что же такого особенного в этом напитке и оправданы ли астрономические суммы, вырученные на аукционах за некоторые его сорта. Грубо говоря, виски — это спирт, получаемый путем перегонки из перебродившего зернового сусла, который еще некоторое время должен выдерживаться в деревянных бочках. Однако это утверждение мало что говорит об искусстве производства виски и вряд ли отражает высокую сложность напитка.

Многие знатоки виски утверждают, что виски, пожалуй, самый сложный спирт в мире. Новички в виски могут рассчитывать на совершенно новый мир вкуса, в котором обязательно есть что открыть.

То, что может называться Whisky или Whiskey на большей части территории США и Ирландии, строго регулируется законом. Однако эти правила могут различаться в зависимости от страны и региона.

Например, в Регламенте Евросоюза указано, что виски должен соответствовать следующим критериям:

виски должен содержать не менее 40% алкоголя по объему;

он должен храниться в деревянных бочках максимальной емкостью 700 литров не менее 3 лет;

получается путем перегонки зернового солодового сусла;

перегоняется до содержания спирта менее 94,8% по объему.

Эти правила также действуют в Шотландии и Ирландии, но у них тоже есть свои требования. В других странах за пределами ЕС действуют другие правила. В Уругвае, например, достаточно выдержки в 2 года, но тогда его нельзя продавать как «виски» в ЕС.

Как делают виски?

Пытаемся объяснить искусство производства виски в 5 простых пунктах, не забывая, что каждый виски с винокурни демонстрирует разные тонкости.

Например, древесина бочек для хранения или, в зависимости от виски, также различаются сроки хранения. Чем дольше виски выдерживается в деревянных бочках, тем лучше его вкус и тем выше его цена. В принципе, однако, вы можете обратить внимание на 5 вещей, независимо от того, шотландский ли это виски, бурбон или ирландский.

Сырье

Основные ингредиенты напитка относятся к самым базовым областям знаний о виски. Необходимы всего три ингредиента: вода, зерно и дрожжи. Какое зерно используется, зависит от типа виски.

Солодовый виски : ячменный солод

: ячменный солод Виски Бурбон : не менее 51% кукурузы, остальное может быть из других зерен, таких как рожь или ячмень.

: не менее 51% кукурузы, остальное может быть из других зерен, таких как рожь или ячмень. Купажированный виски : может быть изготовлен из частично солодового виски (соложеного ячменя) и смешан с виски, приготовленным из другого зерна.

: может быть изготовлен из частично солодового виски (соложеного ячменя) и смешан с виски, приготовленным из другого зерна. Зерновой виски : этот виски сделан из любого зерна, но не из ячменного.

: этот виски сделан из любого зерна, но не из ячменного. Ржаной виски: не менее 51% ржи смешано с другими злаками, такими как кукуруза или ячмень.

Как правило, виски производится из сортов зерна, произрастающих в соответствующем регионе. Это также может относиться к дальнейшим этапам обработки, таким как дымный и торфяной шотландский виски с острова Айла, где обширные залежи торфа изначально были идеальным топливом для дистилляции виски.

Обработка зерна

Зерно для большинства виски должно быть соложено, ведь мы не хотим печь из него хлеб, у нас более высокие цели. Крахмал в зернах должен быть расщеплен на сахара, которые позже позволяют дрожжам превращать их в спирт во время ферментации.

Раньше у заводов по производству виски были собственные солодовни, но сегодня это встречается реже. Как правило, винокурни покупают ячменный солод у профессиональных солодовен, которые солодят по своим спецификациям.

После прорастания происходит сушка зерна, что завершает процесс. Сушка называется “обжигом” и обычно осуществляется горячим воздухом. Наконец, как и в случае с мукой для хлеба, происходит его измельчение на больших мельницах.

Ферментация

В специальном чане (как и в пивоварении он называется заторным) горячая вода используется для вымывания сахара из зерна для ферментации. Как часто, при какой температуре воды и каким именно образом это происходит, зависит от винокурни и является коммерческой тайной.

Затем сахаристый раствор поступает в бродильную емкость (обратный отмыв), где дрожжи начинают свою работу. Сколько времени это занимает, опять же, индивидуально для каждой винокурни. Однако обычно – от 48 до 72 часов. Результат называется «Wash» и имеет содержание алкоголя от 8 до 11%.

Дистилляция

Виски можно перегонять двумя способами: в перегонных кубах или в колонных дистилляторах (по-простому – самогонных аппаратах). Виски перегоняют два или три раза. После первой дистилляции содержание алкоголя в нем составляет около 20%, после дальнейшей дистилляции от 60 до 70%.

В зависимости от сорта виски перегоняют его по-разному. Бурбон, зерновой виски и ржаной виски обычно перегоняют в процессе колонной дистилляции Colum Sills. Шотландский солодовый виски перегоняют два-три раза в медных перегонных кубах. Ирландский виски можно перегонять как в перегонных кубах, так и в дистилляторах, но почти всегда он подвергается тройной перегонке.

Последний штрих – хранение

Основная часть вкуса и аромата формируется и развивается при хранении в деревянных бочках. Как писалось выше, виски для Европы выдерживается в деревянных бочках не менее 3 лет. Виски не только впитывает ароматы бочки, но и взаимодействует с ней. Для этого емкости сначала выжигают, что называется «поджариванием». Виски, на тот момент еще так называемый «бренди-сырец». Он лишен соединений серы, а в бочке кислоты бренди-сырца превращаются в сладость, карамельные ароматы, древесные тона и фруктовые ароматы. Цвет также меняется при длительном хранении.