Політика

Саміт НАТО: Текст фінального комюніке може бути змінено в останню мить

11 Липня 2023 18:06
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україна, нато, саміт

Поки лідери країн НАТО не готові офіційно давати Україні гарантії щодо членства, однак фінальний документ ще можуть змінити.

Текст фінального комюніке з саміту НАТО у Вільнюсі може бути змінено в останню мить.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що поки союзники по НАТО не хочуть запрошувати Україну до переговорів про членство, але пообіцяли зробити це, коли “дозволять умови”.

Вони стверджують, що формулювання попередньо має звучати так: “Ми надішлемо запрошення (Україні до НАТО), коли союзники погодяться і будуть виконані умови”.

Зараз партнери погодилися лише виключити з умов для України План дій щодо членства. Це формулювання може бути записано так: “Шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за рамки необхідності Плану дій щодо членства”.

Водночас усі ці позиції можуть змінитися, стверджують джерела “Інтерфакс-Україна”.


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