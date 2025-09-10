Рятувальники показали наслідки атаки РФ на підприємства у Вінниці та Луцьку

Внаслідок російської атаки на Україну 10 вересня у Вінниці та Луцькому районі пошкоджено підприємства та житлові будинки. У Вінниці поранення дістала одна людина.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Вінниці під вогнем опинилися об’єкти цивільної та промислової інфраструктури. У більш ніж 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Зазнала поранень одна людині.

Наслідки обстрілу Вінниці / Фото: ДСНС

У Луцькому районі сталася пожежа на підприємстві. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 1000 кв. м. Вогнеборці працювали кілька годин. Пожежу вдалося ліквідувати вранці. Без постраждалих.

У селищі Цумань рятувальники також виїжджали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу.