        Рятувальники показали наслідки атаки РФ на підприємства у Вінниці та Луцьку

        Галина Шподарева
        10 Вересня 2025 09:35
        Рятувальники на місці пожежі на Волині / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці пожежі на Волині / Фото: ДСНС

        Внаслідок російської атаки на Україну 10 вересня у Вінниці та Луцькому районі пошкоджено підприємства та житлові будинки. У Вінниці поранення дістала одна людина.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        У Вінниці під вогнем опинилися об’єкти цивільної та промислової інфраструктури. У більш ніж 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі. Зазнала поранень одна людині.

        Наслідки обстрілу Вінниці / Фото: ДСНС

        У Луцькому районі сталася пожежа на підприємстві. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила 1000 кв. м. Вогнеборці працювали кілька годин. Пожежу вдалося ліквідувати вранці. Без постраждалих.

        У селищі Цумань рятувальники також виїжджали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу.

        Наслідки обстрілу Волині / Фото: ДСНС

