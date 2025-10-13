Рятувальники показали ліквідацію пожежі після авіаудару по території лікарні у Харкові

Вночі 13 жовтня окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Один із КАБів влучив по території лікарні у Салтівському районі міста.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Частково зруйнована одноповерхова будівля гаража, пошкоджено триповерхову будівлю медзакладу, будівлю підприємства та легкові автомобілі. Сталося два осередки займання.
“Шестеро людей отримали поранення склом внаслідок ворожого удару КАБ в Харкові”, – написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, усіх 57 пацієнтів, які перебували у лікарні на момент удару КАБами, переведено до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес.