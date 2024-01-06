Економіка

Рух до КПП “Медика-Шегині” буде розблокований з 21-ї години

6 Січня 2024 20:37
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кордон, вантажні перевезення

Рух вантажівок на дорозі до пункту пропуску “Медика-Шегині” польські фермери розблокують у суботу з 21-ї години (за київським часом).

Про це в коментарі Укрінформу заявив посол України в Польщі Василь Зварич, який висловив сподівання на розблокування кордону в інших пунктах пропуску у найближчій перспективі.

“Можу лише підтвердити, що протестувальники фермери за результатами досягнутих домовленостей з міністром сільського господарства Польщі погодились призупинити протест на невизначений час. За наявною інформацією з 20:00 польського часу рух через дорогу, яка веде до пункту пропуску “Медика-Шегині” буде повністю відновлено”,- заявив Зварич.

За його словами, це важливий крок, який демонструє ефективність дій уряду на чолі з премʼєр-міністром Дональдом Туском.

“Маємо надію, що і в інших пунктах пропуску, де протестують перевізники, найближчими днями вдасться досягти порозуміння і розблокувати рух. В умовах посилених російських ракетних ударів по Україні, продовження блокування кордону протестувальниками дуже болісно б’є по економіці України і спричиняє непотрібні емоції в українському суспільстві”,- наголосив Зварич.

Він додав, що Україні вкрай важливо підтримувати дружні відносини з Польщею, зміцнювати взаємну довіру і підтримку, посилювати міцний союз в Європі, “оскільки від суперечок між Києвом і Варшавою користає лише злочинний путінський режим”.


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